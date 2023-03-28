Nice : le Tremplin Carrière pour votre reconversion ou évolution professionnelle

La 8ème édition du Tremplin Carrière, forum dédié à l’évolution professionnelle et à la reconversion, se tiendra le mardi 11 avril de 17 à 20 heures au Campus St Jean d’Angely à Nice (24, avenue des diables bleus). Cet afterwork, organisé par le service formation continue d'Université Côte d’Azur, réunira les acteurs de la formation continue qui répondront aux questions des salariés et demandeurs d’emploi souhaitant réorienter leur carrière.

La crise sanitaire a fait évoluer le marché de l’emploi et a permis de s'interroger sur son avenir professionnel. Les évolutions économiques, sociologiques et technologiques font émerger de nouveaux besoins. UCA, accompagnée de son partenaire le Réseau EVA PACA, présentera les dispositifs de financement dans le secteur privé pour les salariés et demandeurs d'emploi souhaitant se reconvertir. Elle accueillera le Rectorat de Nice afin de présenter les possibilités de reconversion en interne et en externe mises à disposition des fonctionnaires. Les professionnels de la formation répondront aux interrogations des usagers afin qu'ils puissent mener à bien leur projet professionnel.

Tous les thèmes de l’actualité de la formation professionnelle seront abordés : les dispositifs de financement dans le secteur privé (le projet de transition professionnelle (PTP), le dispositif démissionnaire, le CPF, le bilan de compétences…) et dans les possibilités de reconversion dans le secteur public.