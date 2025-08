Nice : l’école 42 placée en redressement judiciaire

Actualisation 08-07_2023 à 18h - Mauvaise nouvelle pour tous les apprenants de l’Ecole 42 qui avait ouvert un campus à Nice Méridia en janvier 2021. L’association porteuse du label, en cessation de paiement depuis le 13 juin, a en effet été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal judiciaire de Nice en date du 26 juin dernier. (Photo DR : premier jour de "piscine" à 42 Nice).

"Des soupçons d’importantes irrégularités présumées de gestion"

Dans un communiqué, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur se déclarent mobilisées au service des apprenants et ont regretté cette situation rencontrée par l’association “malgré un remarquable succès sur le plan de la formation des apprenants”. Plus inquiétant cependant, les deux collectivités font part “des soupçons d’importantes irrégularités présumées de gestion qui ne permettent plus à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Métropole Nice Côte d’Azur, de poursuivre leur soutien à cette structure”.

Région et Métropole restent cependant “pleinement mobilisées, en lien étroit avec le réseau national “Ecole 42”, pour “envisager sous une forme nouvelle la continuité d’une activité de formation reconnue pour son excellence et dont "le succès est aujourd’hui avéré, avec près 400 élèves formés”.

L'enseignement pourrait se poursuivre en distanciel pour les étudiants inscrits

France 3 Côte d'Azur a fait état d’un courrier qu’il s'est procuré, et par lequel la directrice générale des services du Conseil régional de Paca souligne le passif budgétaire de l'école. Elle annonce un contrôle de l'inspection générale de la Région, rappelant que la collectivité a déjà attribué 2,9 millions d'euros à l'antenne niçoise du campus de Xavier Niel. La Région pointe aussi “des recettes incomplètes, et un prévisionnel imaginaire”. D’où les soupçons d'irrégularités et un contrôle qui a été lancé.

Toujours selon France 3, “la direction parisienne se désolidarise déjà de cette gestion locale jugée défaillante. Elle précise que "le campus est géré par un partenaire indépendant" et reconnaît "un problème de gouvernance et des dysfonctionnements". Elle envisage aussi de poursuivre l'enseignement en distanciel pour les étudiants déjà inscrits.

La douche froide

L’arrivée à Nice de cette école informatique d’un genre nouveau, antenne de l'Ecole 42, le réseau de formations en codage fondé par Xavier Niel, avait été saluée d’autant plus qu’elle offrait une seconde chance aux personnes éloignées de l’emploi sur un créneau informatique en pleine expansion. Lancé en 2013 à Paris, ce dispositif propose en effet à tous l’accès à une école de codage de haut niveau, gratuitement sans diplôme et sans limite d’âge avec une pédagogie sans cours ni profs, 100% projets. Les “piscines” (la phase de sélection pour intégrer l’école) avaient fait le plein d'entrée. Le placement en redressement judiciaire tient aussi aujourd’hui de la douche froide.