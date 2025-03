Nice : Legapass s’ancre dans le monde du notariat avec Adnexus

Un joli coup pour la startup niçoise Legapass qui a complété récemment un tour de table de 1 M€ réalisé en décembre dernier, avec l’arrivée d’un nouvel investisseur, Adnexus. Ce fonds d’investissement legaltech et filiale du groupe ADSN lui apporte non seulement du financement (il est question de 600.000€) mais également, et surtout, un accès direct au marché du notariat. Essentiel pour la société fondée en 2021 par Jean-Charles Chemin, Eric Maïda et Adelina Prokhorova, sur le créneau très novateur de la protection et de la transmission des actifs numériques. (Photo DR : Jean-Charles Chemin, CEO et cofondateur de Legapass).

Adnexus fait le pari des legaltechs

L’arrivée d’Adnexus dans une extension de la levée de fonds de décembre réalisée auprès de business angels comme Christophe Courtin, Laurent Caredda, Romain Vidal, Vincent Daffourd ou Etienne Leroy et du fonds French Tech Seed, a d’ailleurs été annoncée lors du dernier congrès des notaires de France, fin septembre à Deauville. Adnexus est un fonds corporate doté de 25 millions d'euros et evergreen, c'est-à-dire sans période de sortie prédéfinie. Issu du groupe ADSN, une ETI spécialisée dans les logiciels à destination des notaires, il a fait le pari, que certains estiment osé, d’investir dans les legaltechs.

Didier Rossignol, CEO et Managing Partner d’Adnexus et Président du Directoire du Groupe ADSN, s’est réjoui “de cette prise de participation qui s’inscrit pleinement dans la thèse d’investissement d’Adnexus, dont l’ambition est de soutenir, dans l’univers des professions réglementées, les nouvelles solutions de cybersécurité, de data management et d’identity management.”

De son côté, Jean-Charles Chemin, CEO, est bien sûr heureux qu’Adnexus reconnaisse Legapass comme future championne de la Legaltech. “Nous partageons la même vision et la même compréhension des enjeux de la transformation du notariat. L’accompagnement et le soutien d’Adnexus représentent pour nous une opportunité unique de développer nos outils de planification successorale et d’ancrer Legapass dans le monde du notariat.”

Un nouvel outil de recherches patrimoniales couvrant le numérique

C’est aussi nouvelle étape qui s’ouvre pour Legapass. Actuellement accompagné par l’Incubateur Provence Côte d’Azur, il lance dans ce cadre un nouvel outil permettant d’établir un bilan de recherches patrimoniales complet englobant le patrimoine numérique et autant de données difficilement accessibles et quantifiables par les notaires. De quoi faciliter leur travail dans la nouvelle ère du numérique.