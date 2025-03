Nice : l’emballement pour la vente au kilo de “colis perdus”

On gagne ou on perd. C’est un peu comme au casino, la vente de colis perdus qui emballe aussi les amateurs de bonnes affaires ou de chasse au trésor azuréens. Destock Colis, une entreprise basée à Sauvian dans l'Hérault, avait lancé en novembre dernier à Carros ce concept de vente éphémère de colis perdus qui cartonne à Paris. Toujours emballés, comme lors de leur envoi, ces colis sont vendus au kilo (14 € le kg). A la clé une bonne surprise ou pas. Mais la première vente azuréenne a connu un vrai succès. Dans la foulée aussi, une nouvelle opération de déstockage a lieu à Nice. Elle a commencé hier jeudi et se poursuit jusqu'au 25 février près d'Ikea à Saint-Isidore, avec environ 15 tonnes de colis perdus à vendre au kilo, comme l'a noté le site Actus.fr.

Ce premier succès a donné également une autre idée à Destock Colis. La marque a franchisé une boutique qui s’est ouverte en février à Nice Méridia (48 avenue Simone Veil), avec un réassort quotidien et un prix au kilo légèrement supérieur (15 €). "On a surtout une clientèle de cadres qui s'amuse à faire des cadeaux rigolos à leurs collègues", a constaté Mathilde Rahmani, la commerçante, citée par Actus.fr.