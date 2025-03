Nice : L’empire des sens, thème du 9ème Neuroplanète

“L’empire des sens” c’est le thème de la 9ème édition de Neuroplanète qui aura lieu du 14 au 16 mars à Nice. Organisée par le magazine Le Point en partenariat avec la Ville de Nice, cette série de conférences est consacrée aux extraordinaires pouvoirs du cerveau et aux neurosciences. Elle réunit chercheurs, médecins neurologues, comédiens ou encore philosophes dans le but d'approfondir notre compréhension du rôle et du fonctionnement de nos sens.

L’ouverture officielle se fera demain jeudi à 17h30 dans l’amphithéâtre 'Le Galet' au CHU de Nice avec deux conférences sur les thèmes de “Comment échapper aux fake news en santé ? et “En direct du bloc : la réalité virtuelle en chirurgie orthopédique”. Les deux jours suivants, les conférences seront données au CUM (Centre Universitaire Méditerranéen).