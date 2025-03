Nice : les 20 ans du tutorat de la faculté de médecine d’UCA

Le tutorat niçois fête ses 20 ans vendredi 23 février à 17h30 à la Faculté de médecine de Nice. Service entièrement gratuit mis en place en collaboration avec la faculté de médecine d’Université Côte d’Azur, il prépare les étudiants de première année à l’examen d’accès aux filières de santé et joue un rôle unique en tant qu'intermédiaire entre les étudiants et les professeurs de la faculté. Tout au long de l'année, les 55 tuteurs bénévoles mettent à disposition les outils nécessaires à la préparation de l'examen d'accès aux filières de santé : un entraînement régulier, une collaboration étroite avec les enseignants et l'administration, ainsi qu'un soutien total et continu de la faculté de médecine.

De plus, un service de parrainage entre étudiants est proposé, apportant un soutien moral et méthodologique individuel avec la création de "familles" pour rompre avec l'anonymat souvent associé à ces études. Depuis sa création, le tutorat niçois aligne 845 tuteurs, 80 chefs tuteurs, 24.000 tutorés, 700.000 messages sur le forum et 2.625.000 euros dans les écuries privées d'économisé en prenant uniquement le Tutorat Niçois. Il a su d'autre part s’adapter dans la transmission du savoir en passant des supports de cours sur transparents à la création de podscasts sur Spotify.