Nice : les acteurs de l’immobilier face à la "bombe sociale" du logement

“Une bombe sociale et urbaine” ! C’est ce que certains évoquent face à la crise du logement qui s’est brutalement renforcée. Avec l’inflation, l’augmentation du prix des matières premières qui pèse sur le coût de la construction, la hausse des taux d’intérêt, la difficulté à obtenir un prêt et la chute des permis de construire, la crise du logement a franchi un seuil d’alerte. Sur la Côte d’Azur comme partout en France. La conférence annuelle de l’OIH, l’Observatoire Immobilier d’Habitat de la CCI Nice Côte d’Azur, jeudi 9 novembre à 18 heures au centre d’affaires du Terminal 1 de l’Aéroport Nice Côte d’Azur, se tiendra aussi dans un contexte immobilier particulièrement tendu.

Réunis à cette occasion, plus de 150 acteurs de la Filière Immobilier échangeront sur le thème “Crise du logement, une politique de l’habitat à rebâtir”. Ils auront aussi l’occasion de mesurer et de rappeler à quel point les questions de l'emploi, de l’attractivité et du logement sont liées pour définir les contours d’une nouvelle politique de l’habitat.

La table ronde se tiendra en présence des partenaires de l’OIH et avec la participation de Loïc Cantin, Président national de la FNAIM, Jean-Claude Driant, professeur à l’école d’urbanisme de Paris, urbaniste et auteur de “les politiques du logement en France”, de Dominique Estrosi-Sassone, Sénateur des Alpes-Maritimes et de Hugues Moutouh, Préfet des Alpes-Maritimes.