Nice : les aires marines protégées en débat

Dans le cadre du débat national "La Mer en débat" visant à discuter de la protection des milieux marins et en particulier des aires marines protégées, le Bar des sciences organise un afterwork “Pression Hyperbar” sur le thème “Protéger la mer, oui, mais où? . Il se tiendra mardi 12 mars à partir de 19 à 21 heures au Bar le FOAM à Nice. Les zones protégées, où certaines activités humaines sont restreintes, sont essentielles pour la préservation de la biodiversité marine mais soulèvent des questions quant à leur utilité, leur emplacement optimal et la gestion des conflits d'usage. Seront réunis des intervenants tels que Aurore Asso, conseillère municipale et métropolitaine Nice Côte d'Azur, Emna Ben Lamine et Benoit Derijard, tous deux chercheurs en écologie marine, pour un débat ouvert à tous.

Confrontée à des défis tels que le changement climatique, la pression démographique et la fréquentation touristique, la Méditerranée requiert une attention particulière pour maintenir son bon état écologique et protéger sa biodiversité riche, incluant cétacés et poissons pélagiques. Le gouvernement envisage de développer un réseau de "zones de protection forte" couvrant 5% des eaux françaises méditerranéennes pour répondre à ces enjeux. "La Mer en débat" offre une plateforme pour informer, échanger et contribuer aux politiques publiques visant à protéger cette zone vitale.