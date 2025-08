Nice : les artisans du bâtiment partenaires de Tarifeo (base de données fournisseurs)

Permettre aux artisans et aux différents corps de métiers du bâtiment (électriciens, plombiers, peintres, etc …) d’importer et d’actualiser automatiquement des tarifs fournisseurs lors de l’établissement de leurs devis et simplifier la gestion de leurs activités au quotidien : c’est l’objectif du partenariat qui vient d’être engagé entre la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) et la société niçoise BS2I de Philippe Braun qui édite la solution Tarifeo. Plus grande base de données pour les professionnels du bâtiment, elle apporte en temps réel les données tarifaires, techniques et disponibilités des fournisseurs/distributeurs à travers les principaux logiciels de gestion du secteur.

Cet accord de partenariat comprend quatre grands volets : le premier concerne les actions de conseil et d’accompagnement des artisans du bâtiment ; le second porte sur la mise en place de formations adaptées pour une utilisation optimale des produits et services Tarifeo ; le troisième volet engage les deux partenaires à un échange de visibilité. Enfin, le quatrième volet de ce partenariat offrira aux entreprises artisanales du bâtiment adhérentes à la CAPEB des conditions tarifaires particulières portants sur les produits Tarifeo.