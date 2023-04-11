Nice : les Assises de la pêche en septembre

La pêche française a-t-elle un avenir ? Il en sera question à Nice, au CUM (Centre Universitaire Méditerranéen), les 21 et 22 septembre lors de la 13e édition des Assises de la pêche et des produits de la mer organisée par le journal le marin (groupe Ouest-France) et ses partenaires locaux, dont la région PACA..En présence de scientifiques, d’associations écologistes et de responsables politiques, les professionnels aborderont les problèmes actuels de la pêche : crise du gazole, plans de sortie de flotte Brexit et Méditerranée, captures accessoires de cétacés, chalutage dans les aires marines protégées, réduction des zones de pêche, etc.