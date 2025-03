Nice : les DSI de Provence et de Monaco s'interrogent sur l’IA

C'est un dîner des Décideurs IT dont les DSI de Provence et de Monaco se souviendront. Par la qualité du débat autour du thème, “L’intelligence artificielle transforme notre DSI”, sujet que les 150 participants avaient bien en tête avec la déferlante des IA génératives. Par son cadre également. (Photo WTM : un cadre magique pour ce dîner des Décideurs IT qui a eu lieu début octobre).

Les DSI sous la coupole

L'ADIM (Association des Directeurs Informatiques de Monaco) que préside Franck Chiniard et le CIPMed (Club Informatique Provence) piloté par Laetitia Biciacci, organisent chaque année un dîner conférence de haute volée qui réunit les membres des deux clubs autour d’un sujet innovant. Ils avaient choisi cette année de le tenir à l’Observatoire de la Côte d’Azur à Nice. Un dîner débat donc sous la coupole de Gustave Eiffel, au pied de l’immense lunette astronomique qui figure parmi les cinq plus grandes au monde. Magique, tout particulièrement quand la coupole s'est ouverte sur le ciel étoilé.

Le débat quant à lui a permis d’apporter des réponses aux questions que tous les directeurs de services informatiques se posent aujourd'hui. Comment la DSI peut travailler avec les métiers à un usage responsable de l’IA ? Comment éviter l’exposition de données sensibles ? DRH, DSI, DG : quelle collaboration pour accompagner une transition provoquée par l’IA ?

Autant de questions qui ont été traitées par des orfèvres en la matière comme Eneric Lopez (Directeur IA de Microsoft, invité témoin et DSI d’honneur), Woilide Nagmar (DSI de Constructa), Victor Planas-Bielsa (chercheur au Centre Scientifique de Monaco), Denis Roux (DSI du Groupe Inovie), Samuel Masson (Directeur du cabinet de recrutement Omniciel) et Thomas Pagbe du magazine IT For Business.

Comme un chef d'orchestre...

Les interventions et le débat ont tourné sur l’Intelligence augmentée pour faire face aux tâches répétitives, la reconnaissance vocale, les chatbots, le machine learning pour aider à résoudre des problèmes métiers, la gouvernance de l’IA et sur toutes ces applications dont les fonctionnalités sont peu à peu enrichies par de l’IA (Office 365, applications CRM et ERP, etc.). En quelque sorte, le DSI devient ainsi un chef d’orchestre qui assure la transversalité des différents services et accorde les partitions des multiples branches de l’entreprise (vente, production, administration….).

“C’est une révolution pour tout le monde et une accélération de notre métier”, souligne Franck Chiniard, président de l’ADIM. “L’an dernier, nos deux clubs s’étaient retrouvés autour du thème du Métavers. Cette année, c’est celui de l’IA qui s’imposait. Alors que les technologies changent très vite, nous avons besoin de partager sur les sujets innovants.”

Photo WTM : la coupole de l'Observatoire avait été dédiée et mises aux couleurs ce soir là des deux associations de DSI