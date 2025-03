Nice : les LFL Days reviennent au Palais Nikaïa en février

Nice accueillera de nouveau les LFL Days, les 7 et 8 février au Palais Nikaïa. Une troisième édition, après celles de 2022 et de juillet 2023, pour la Ligue Française de League of Legends (LFL). Pendant deux jours, à travers cette compétition e-sport spectaculaire, il sera possible de voir s'affronter les meilleurs joueurs de ce jeu vidéo qui cartonne. Les dix équipes les plus douées de France se disputeront le titre de meilleure formation française devant le public. Il y avait 9.000 spectateurs physiques à Nice en juillet dernier et plusieurs centaines de milliers en ligne. L’occasion pour la Métropole de montrer qu’elle est devenue un des lieux privilégiés pour l’e-sport et l’innovation numérique.

A noter que pour cette nouvelle saison, de grosses équipes rejoignent la ligue ! Il y aura la Team Du Sud, fondée par Slipix et Sixen, des streamers connus sur le Twitch FR. Mais Gentle Mates, l’équipe de Squeezie, Gotaga et Brawks débarque également. Ces deux équipes rejoignent la ligue dominée par la prestigieuse Karmine Corp lors du dernier split. Une ligue qui regroupe de grosses équipes et des équipes d’influenceurs comme Vitality, Solary ou encore Aegis. De quoi animer les compétitions de février.