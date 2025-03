Nice : les orientations budgétaires 2024 en conseil municipal

Ce sera l'une des questions phares de la réunion publique du Conseil municipal de Nice, demain mercredi à partir de 9h30 : la présentation du rapport sur les orientations budgétaires pour l'année 2024. La ville note qu'il est "prévu d’adapter la stratégie budgétaire pour maintenir un haut niveau de service public tout en préservant l’équilibre financier de la Ville de Nice". On en saura plus demain sur ce que recouvre cette "adaptation". A l'ordre du jour également des questions touchant à la transition écologique, la solidarité, l'éducation, la culture et le patrimoine. La réunion sera également diffusé en direct sur le site de la Ville de Nice : https://www.nice.fr/

Voici les principales questions à l'ordre du jour.

Budget

Débat d'orientations budgétaires - Exercice 2024.

Sport

Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 : approbation des lettres de garanties du soutien de la Ville de Nice dans le cadre de la candidature des Alpes Française à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.

Etat civil

Création et désignation de deux salles de mariages supplémentaires à Nice Ouest.

Transition écologique

Avis de la ville de Nice sur le dossier d'autorisation environnementale et le permis de construire pour la reconstruction de la station d'épuration Haliotis 2.

Stérilisation et identification des chats errants - Convention de partenariat avec la Fondation 30 Millions d'Amis pour l'année 2024.

Solidarité

Solidarité en période hivernale - Présentation du bilan de l'accueil des personnes sans-abris mis en place durant cet hiver au sein de la salle Leyrit puis Fodéré ainsi que du fait qu'une subvention sera sollicitée par la ville de Nice auprès des services de l'Etat.

Soutien à la production de logements sociaux et la réhabilitation du parc social - Nouvelle réglementation financière pour la période 2024/2026 en faveur de la production et la réhabilitation des logements locatifs sociaux ou en accession abordable sur son territoire.

Restaurant solidaire Alegria - Extension du dispositif à tous les seniors isolés inscrits au registre du Centre Communal d'Action Sociale et à tous les seniors titulaires du Pass 55+ sans condition de ressources.

Education

Convention avec le Rectorat de l'Académie de Nice pour la lutte contre le harcèlement scolaire.

Culture et patrimoine

Monastère des Franciscains de Cimiez - Lancement études et diagnostic sanitaire préalables aux travaux de restauration de l'église, du couvent et de la galerie des Franciscains.

Eglise Saint-Roch - Lancement des études et diagnostics sanitaires préalables aux travaux de restauration de l'église et de son presbytère.

Attribution de subventions pour les rénovations de façades selon le régime Périmètre - Renouvellement du dispositif pour trois ans, jusqu'au 30 juin 2027 du dispositif de subvention de ravalements de façades selon le régime Périmètre, dont l'application actuelle prend fin le 30 juin 2024. Les conditions et le barème d'attribution, tout comme les limites, restent les mêmes. Ce périmètre englobe les secteurs historiques de la ville.

Concession de service public pour le financement, la conception, la réalisation et l'exploitation des Studios de la Victorine - Approbation du choix du délégataire et des termes du contrat.

Partenariat avec l'association La Voix de Sarah pour une exposition au complexe sportif Jean Bouin pour une durée d'un an. Cette exposition a pour objet de dénoncer et de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, notamment dans le milieu sportif.

Proximité