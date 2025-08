Nice : les travaux de déconstruction d'Acropolis peuvent se poursuivre

Dernier obstacle juridique en date à la démolition d'Acropolis, le référé liberté introduit par le collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques a été rejeté hier par le Tribunal administratif de Nice. Le collectif demandait l’arrêt immédiat des travaux de déconstruction pour raison que le chantier allait occasionner la destruction imminente et irréversible de chauves-souris, de reptiles et d’oiseaux protégés ainsi que de leurs habitats. Une question qui, pour le collectif, n'avait pas été suffisamment prise en compte par l'étude réalisée par les écologues.

L'argument n'a pas été retenu par la justice. Elle a estimé que l’impact de la démolition sur les espèces protégées concernées serait faible et que l’extension de la Promenade du Paillon serait favorable à la biodiversité et donc à la conservation et au développement de ces espèces qui profiteront des espaces verts. Les travaux de démolition peuvent donc continuer. Ils devraient s'achever à la fin 2024 ou au début 2025.