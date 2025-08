Nice : l'Europe et l'avenir des métiers de la data

Pour soutenir la stratégie adoptée par l’Europe en faveur de la transformation écologique et numérique ainsi que la promotion de la formation et le renforcement des compétences, Le Wagon PACA organise une table ronde en présence d’élus et acteurs locaux ce jeudi 11 mai à 14h sur son campus de Nice à Startway Coworking, 21 avenue Thiers. Dans le cadre de l'année européenne des compétences qui a débuté hier, mardi 9 mai, l 'Union européenne a en effet adopté une série de mesures visant à favoriser la transformation numérique et écologique tout en renforçant les compétences de la main-d'œuvre européenne. La table ronde niçoise sera l'occasion pour les participants de s'informer sur les initiatives européennes, ainsi que d'échanger sur les opportunités de formations et d'emplois dans les métiers du numérique.

Le programme