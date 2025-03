Nice : l'IA et les métiers de la communication

S'il est un domaine qui est impacté par l'IA et le sera encore plus c'est bien celui de la communication. C'est aussi le thème de "L'lA et les métiers de la communication" qu'a retenu le Forum Digital pour sa 11ème édition. Elle aura lieu mardi 14 mai à partir de 17 heures à l'IMREDD de Nice (9, rue Julien Lauprêtre). L’IA va-t-elle remplacer les professionnels des médias et de la communication ? Quelles évolutions majeures de cet outil pouvons nous attendre dans les prochaines années ? Quels nouveaux métiers l’IA peut-elle créer ou développer ? Comment collaborer avec elle efficacement et de manière éthique?

Pour répondre à ces questions urgentes, les étudiant(e)s du master ICONES par apprentissage de l'Université Côte d'Azur (EUR Arts et Humanités) ouvriront le débat. Il réunira des chercheurs spécialisés dans l'IA, des professionnels du journalisme et de la communication pour plusieurs conférences et une table ronde. Un événement gratuit et ouvert à tous.