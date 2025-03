Nice : l’IA, les réseaux sociaux et les jeunes

“IA et réseaux sociaux : quelles perspectives et quels risques pour les jeunes?” : c’est la question qui est au coeur de la prochaine des IADates, ce soir, jeudi 20 juin de 18h30 à 20 heures, au Palais des Rois Sardes à Nice, rendez-vous organisé par le département et son SmartDeal, avec l’Institut EuropIA. Une question à laquelle le conférencier Bernard Benhamou, Secrétaire Général de l'Institut de la souveraineté numérique (ISN), viendra apporter des réponses.

En l’espace de quelques années, les réseaux sociaux sont devenus un phénomène de société et leurs usages connaissent désormais une explosion auprès des jeunes publics. Cependant, ces réseaux sont aussi au cœur des interrogations de la communauté éducative ainsi que des responsables politiques français et européens. Risques d’addiction, diminution des capacités de concentration et d'apprentissage, désinformation, manipulations émotionnelles, politiques ou religieuses, les risques de ces plateformes sont de plus en plus fréquemment pointés du doigt par les familles et par les acteurs de l’éducation.

Quelles sont les perspectives de ces réseaux sociaux au moment où se développent de nouvelles formes d’intelligence artificielle ? Quelles seront les mesures d’encadrement qu’il conviendra de mettre en place pour ces technologies dans les temps à venir ?