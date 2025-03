Nice : l’IA peut-elle augmenter notre créativité musicale ?

Et si, entre autres, l’IA augmentait notre créativité musicale ? L’Institut EuropIA s’est intéressé à cette question et convie les artistes, amateurs et curieux de l’intelligence artificielle à explorer le monde fascinant de la musique augmentée par l’IA lors d’une conférence gratuite et inédite le mardi 5 novembre 2024, de 17h à 19h30, au Palais des Rois Sardes à Nice.

En prélude à la conférences, trois ateliers créatifs sont proposés de 17 à 18 heures : un Blind Test IA pour savoir distinguer les créations humaines de celles générées par l’IA ; une initiation musicale assistée par l’IA ; l’exploration de cette technologie avec le rappeur visionnaire Kepe. Suivent sur le thème “IA & Musique : Et si ça augmentait notre créativité ?” la conférence avec François Pachet, pionnier de l’IA chez Sony et Spotify et une table ronde animée par 𝐅𝐫𝐞𝐃 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧, songwriter et compositeur. Elle réunit Edilia Gänz, Directrice de la plateforme Fedora ; Jean-Louis Hennequin, compositeur ( pour Étienne Daho, Mylène Farmer…) ; Thomas Sforza, producteur (collaboration avec Mariah Carey, Florent Pagny…) et le rappeur 𝐊𝐞𝐩𝐞 qui témoigne de l’impact de l’IA sur son processus créatif musical.