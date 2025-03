Nice : l’incubateur Les Premières Sud ouvre une antenne au Hub de l’Innovation

L’incubateur Les Premières Sud pose ses valises sur la Côte d’azur, au Hub de l’innovation, à Nice avec une ambition forte : développer l'entrepreneuriat féminin au côté des structures partenaires du 06. Créée en 2018, l’association est une émanation régionale de la fédération nationale Les Premières. Sa mission est d’accompagner les femmes entrepreneures et équipes mixtes dans leur projet entrepreneurial, de l’idéation à la croissance d’entreprises innovantes à impact positif sur l’environnement, l’emploi et les territoires. (Photo DR : Sybille Sanchez dirige cette nouvelle antenne de l'Incubateur Les Premières Sud installée au Hub de l'Innovation à Nice).

Tout naturellement l’incubateur se tourne aujourd’hui également vers la reprise d’entreprise. C’est un pan de l’économie circulaire entrepreneurial quasiment adressé par les hommes. Au travers des programmes d’accompagnement structurant, alliant la formation par l’action, le suivi opérationnel du déploiement des compétences, le collectif et l’individuel, les entrepreneures créent, reprennent, pérennisent, développent, et accélèrent leur entreprise.

Depuis l’ouverture de l’incubateur régional sur toute la région Sud et en Corse, 650 femmes entrepreneures ont été accompagnées. Et pour les Premières, accompagner c’est pérenniser l’entreprise. Depuis sa création, l'association affiche un taux de pérennité des entreprises bénéficiaires de 86%. Un accompagnement qui est possible et accessible aussi grâce à ses partenaires comme la Région Sud, le fonds social européen FSE+, la BPI, les préfectures de région PACA et Corse.

Des partenaires qui permettent de minimiser le reste à charge, voire de le supprimer comme pour le programme DEV’UP, d’une durée de 12 mois, à destination des femmes entrepreneures souhaitant mettre en place une stratégie de croissance. L’incubateur joue également la carte de l’inclusion : il est labellisé “Accélérateur Entrepreneuriat pour tous” par BPI en adressant les entrepreneures issues des Quartiers Prioritaires de la Ville. Il est également partenaire AGEFIPH, permettant aux porteuses de projets en situation de handicap d’accéder à des accompagnements renforcés gratuits ainsi qu’une subvention à la création ou à la reprise.

En implantant une antenne physique sur la Côte d’Azur, avec à sa tête une ancienne entrepreneure, Sibylle Sanchez, Les Premières Sud renforce ses actions sur le territoire. Jusqu’à 7 programmes sont planifiés en 2024 sur l’ensemble des Alpes Maritimes, et des participations actives sont déjà en cours lors des événements entrepreneuriaux tandis que des partenariats sont en cours de déploiement.