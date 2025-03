Nice : l’Intelligence Artificielle et votre entreprise

Comment l’IA peut-elle être pour vous un allié dans votre métier ? Comment peut-elle vous aider au quotidien dans vos missions de travail et dans l’atteinte de vos objectifs business ? C’est ce que vous propose de vous faire découvrir la conférence sur “L’intelligence artificielle et votre entreprise” organisée par la CCI Nice Côte d’Azur, le 17 octobre à 17h30 au Palais consulaire de Nice, dans le cadre de la commission numérique en collaboration avec la Maison de l’Intelligence Artificielle et l’Institut EuropIA.

Au programme des “Eclairages sur les usages de l'IA générative” avec le Dr. Yves-Marie Le Bay, professeur à l'Université Côte d'Azur IAE Nice et Marketing Director chez Microfocus, des ateliers de démonstration sur l’utilisation des IA génératives, ainsi qu’une table ronde sur les retours d’expérience et les cas d’usages concrets de l’IA dans des activités professionnelles. Gratuit.