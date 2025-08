Nice : l’ISCOM inaugure son Université Solidaire de la Communication

Deux jours de formation de solidarité offerts à 20 startups, jeunes entreprises, associations issues des quartiers défavorisés : c’est ce qu’organise mercredi 21 et jeudi 22 juin au CEEI de Nice, l’ISCOM (Institut Supérieur de Communication) qui s’engage dans l’accès à la communication pour tous et décline à Nice son Université Solidaire de la Communication, opération lancée en 2013 sur son campus parisien. Au programme de ces deux journées s'inscrivent une formation à la communication pragmatique et opérationnelle, ainsi que des conférences et ateliers de mise en application (digital, relations presse, design, prise de parole).

“La communication est un levier évident de création de valeur au sein d’une proposition entrepreneuriale” rappelle à cette occasion Sylvie Gillibert, directrice du campus ISCOM Nice. Ces conférences et ateliers seront animés par des professionnels azuréens de la communication :

Arnaud Baechler

Matthias Vivier-Merle (Agence KZN), Techniques de développement via les réseaux sociaux,

(Agence KZN), Techniques de développement via les réseaux sociaux, Nicolas Fogliarini , RR3 Films, méthodo pour la vidéo

, RR3 Films, méthodo pour la vidéo Philippe Hurst (Agence Couleur Tango) solutions de création graphique

(Agence Couleur Tango) solutions de création graphique Olympe Levakis, recettes pour communiqués de presse et newsletters

recettes pour communiqués de presse et newsletters Violette et Garance, prise de parole en public

Ce matin mercredi, à 9h30, l’événement sera inauguré par Béatrice Chateauneuf, Directrice de la Communication de la start-up Flaneurz, et entrepreneure à succès avec son agence SoBabsh. Clément Poyade (alumnus ISCOM), Directeur de la start-up Yacon &CO figurant dans le classement UNDER 30 de Forbes France, assurera la clôture, jeudi 22 juin, à 16h15.