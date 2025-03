Nice : les ouvrages olympiques Alpes 2030 en conseil municipal

Un conseil municipal dense à Nice, demain vendredi à partir de 9h30 dans la mairie. Au programme, une bonne cinquantaine de questions dont des délibérations touchant les ouvrages olympiques Alpes 2030 (étude et travaux patinoire, réalisation village Olympique et paralympique, constitution du comité d'organisation et de l'établissement public pour la livraison des ouvrages olympiques). Il sera également abordé la nouvelle piscine de la plaine du Var, la construction d'un pôle intergénérationnel dans la ZAC Nice Méridia, la programmation culturelle et évènementielle 2025 de l'Année de la Mer à Nice.

Et puis lors de ce conseil, seront également présentées des délibérations portant attribution de subventions à 241 associations pour un montant de 6 millions d’euros. Le nerf de la guerre pour le tissu associatif. Ce conseil municipal pourra être suivi en direct sur le site web de la ville : https://www.nice.fr/.