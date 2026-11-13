Nice : Manuel Sajn expose pour la première fois dans sa ville natale avec "Face in Hole"

Photo DR : Sajn à la galerie Espace à vendre.

Né à Nice, passé par l’École municipale d’arts plastiques de la Villa Thiole puis diplômé de la Haute École des Arts du Rhin en 2015, Manuel Sajn vit et travaille aujourd’hui à Bruxelles. Il signe à la galerie Espace à vendre, rue Assalit, sa première exposition personnelle dans sa ville natale, dans le cadre de la biennale du Festival OVNI. Le vernissage a lieu ce vendredi 13 novembre, de 14h à 20h. Le titre, "Face in Hole", renvoie aux passe-têtes des fêtes foraines, ces panneaux peints où chacun glisse son visage pour devenir le temps d’une photo un cowboy ou un champion. L’exposition réunit cinq vidéos tournées en plan fixe, diffusées en boucle et côte à côte, comme les écrans de démonstration d’un rayon télé de supermarché.

L’artiste y joue seul, le visage couvert d’un masque transparent thermoformé, des personnages qui prennent au pied de la lettre les figures de l’imaginaire marchand. Un homme en robe de chambre part en vacances sous un parasol sur le parking d’un centre commercial, un autre chante en yaourt sur la caisse d’un supermarché vide, un cow-boy cabot ne parvient pas à se mettre le feu, et un Rocky boxe dans le vide devant un réfrigérateur. Chaque geste rate, et la boucle le rejoue à l’identique. Selon le texte de présentation, le rire ne vise pas ces personnages, mais les modèles qu’ils portent et le désir, partagé par tous, de leur ressembler.

L’exposition est visible du mardi au samedi de 14h à 19h, jusqu’au 5 décembre.