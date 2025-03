Nice : une marche contre l’extension de l’aéroport

Dans l'attente de l'avis de la commissaire enquêtrice puis du jugement final par la Cour administrative d'appel de Marseille, l’Alliance Écologique et Sociale 06 organise une marche contre l’extension de l’aéroport. Le rendez-vous est donné samedi 8 février à 10h30 au départ de la plage de Carras (sous la pergola), promenade des Anglais. Symboliquement, cette marche se terminera face à l'aéroport de Nice. Dans un communiqué, l’alliance explique dénoncer, par cette mobilisation, “ce projet d'extension et continuer à informer les niçois-es et riverain-es du quartier de l'aéroport. Ceci, alors que la dernière enquête publique a recueilli 84% d'avis défavorables à la régularisation du permis de construire de l'extension de l'aéroport de Nice.” En dépit de la pluie annoncé, les organisateurs de la marche, estiment que cette action devrait accueillir des centaines de manifestants, citoyens, associations, politiques.