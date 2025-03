Nice : Marie-Ann Yemsi nommée directrice de la Villa Arson

Marie-Ann Yemsi prendra la direction du centre d’art de la Villa Arson à partir du 4 septembre. Elle succède ainsi à Éric Mangion, qui avait occupé ce poste de 2006 à 2023 avant de rejoindre le Frac Occitanie de Montpellier en qualité de directeur. Sa nomination a été annoncée aujourd’hui par Sylvain Lizon, directeur de l’EPA Villa Arson. Cette décision a été prise par un comité de sélection composé de représentants de la DGCA (Direction générale de la création artistique), de la DRAC PACA, de deux personnalités qualifiées issues des écoles supérieures d’art et des centres d’art et de la direction de l’établissement. (Marie-Ann Yemsi - Crédit : Daniel Nicolaevski Maria).

Le projet porté par Marie-Ann Yemsi pour le centre d’art de la Villa Arson est décliné sous l’appellation “Faire Monde(s)”, dans le sens de “réaffirmer la place de l’art comme bien essentiel et commun”. Il s’agit, précise-t-elle, de :

"Faire Monde(s) en s’engageant pleinement auprès des artistes afin de déployer la nature collective de l’émergence de toute œuvre d’art et des idées qui l’inspirent.

Faire Monde(s) pour inviter à la rencontre avec et autour de leurs gestes artistiques, poétiques et libres, proposer d’autres points de vue sur l’histoire et les réalités contemporaines et ainsi ouvrir des perspectives nouvelles et émancipatrices de compréhension du monde.

Faire-Monde(s) par la mise en place effective des pratiques d'hospitalité et d’inclusivité : toucher, inclure et représenter la diversité des personnes auxquelles l’institution s’adresse ainsi que développer son rôle soci(ét)al et novateur en matière de droits culturels.”

Au travers de ce projet, Marie-Ann Yemsi souhaite réactiver et réinterpréter l’esprit pionnier et la démarche singulière de la Villa Arson en affirmant l’importance des actes d’utopies au cœur de son histoire et de ses missions. Sous tutelle du ministère de la Culture, la Villa Arson est une école nationale supérieure d’art imaginée dans les années soixante par André Malraux. Elle accueille un peu plus de 200 étudiants dans son unique département “Art”. Elle a notamment élaboré un doctorat par le projet en art avec l'Université Côte d'Azur dont elle est devenue composante à personnalité morale en 2020.