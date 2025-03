Nice : Mars aux Musées revisite le thème de l’Atlantide

Demandez le programme Samedi 8 mars 16h00-21h30 - Musée d’archéologie de Nice / Cimiez et Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain. Une plongée dans le mythe de l’Atlantide – Atlas Une entrée immersive dans l’Atlantide de Platon au travers d’un dialogue inédit entre archéologie et art contemporain qui explore la relecture du mythe entre passé et présent.

- Musée d’archéologie de Nice / Cimiez et Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain. Une plongée dans le mythe de l’Atlantide – Atlas Une entrée immersive dans l’Atlantide de Platon au travers d’un dialogue inédit entre archéologie et art contemporain qui explore la relecture du mythe entre passé et présent. Dimanche 9 mars 14h00-17h00 - Musée de Préhistoire de Terra Amata. Les premiers pas d’un dieu en terre inconnue – Poséidon La plage de Terra Amata devient une escale incontournable du mythe de Platon pour explorer l’histoire d’une civilisation protégée par Poséidon et indéniablement tournée par la mer.

- Musée de Préhistoire de Terra Amata. Les premiers pas d’un dieu en terre inconnue – Poséidon La plage de Terra Amata devient une escale incontournable du mythe de Platon pour explorer l’histoire d’une civilisation protégée par Poséidon et indéniablement tournée par la mer. Dimanche 16 mars 14h00-18h00 - Museum d’Histoire Naturelle. Une immersion dans l'univers d'un peuple légendaire – Les Atlantes. Le temps d’un après-midi, devenez un habitant de l'île légendaire. Explorez la vie sur l'Atlantide, sa faune, sa flore, ses vertus et ses ombres.

- Museum d’Histoire Naturelle. Une immersion dans l'univers d'un peuple légendaire – Les Atlantes. Le temps d’un après-midi, devenez un habitant de l'île légendaire. Explorez la vie sur l'Atlantide, sa faune, sa flore, ses vertus et ses ombres. Vendredi 21 mars à 18h00 - Cinémathèque de Nice – Cinéma Mégarama Vauban. Plongée artistique et écologique avec SEA ART MOVIES

- Cinémathèque de Nice – Cinéma Mégarama Vauban. Plongée artistique et écologique avec SEA ART MOVIES Samedi 22 mars 14h30-18h00 - Musée national Marc Chagall. Une odyssée poétique de l’Atlantide - Entre voyage et récit initiatique – Critias. Un voyage artistique dans l’œuvre de Marc Chagall, tel une odyssée cherchant à percer les secrets de l’Atlantide.

- Musée national Marc Chagall. Une odyssée poétique de l’Atlantide - Entre voyage et récit initiatique – Critias. Un voyage artistique dans l’œuvre de Marc Chagall, tel une odyssée cherchant à percer les secrets de l’Atlantide. Samedi 29 mars à 11h – Théâtre National de Nice Parvis des Franciscains. Procès de Poséidon

Théâtre National de Nice Parvis des Franciscains. Procès de Poséidon Dimanche 30 mars 17h00-21h30 - Musée international d’Art Naïf Anatole Jakovsky.Les créatures mythiques de l’Atlantide - Antinéa (Roman de Pierre Benoit). En ultime escale de notre voyage, découvrez une oasis perdue au milieu du désert, vestige du royaume atlante et explorez les créatures mythiques qui peuplent ce royaume.