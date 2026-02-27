Nice : tous masqués pour le Grand Bain du Carnaval

C’est bientôt la fin pour le Carnaval de Nice 2026. Il se terminera dimanche par un Grand bain du Carnaval & festivités de clôture. Le grand bain, à partir de 10 heures à l’Opéra plage (gratuit et ouvert à tous) sera chargé de clôturer l’édition 2026 “Vive la Reine” sur une note joyeuse et rafraîchissante. Période carnavalesque oblige, les participants sont invités à venir costumés, en ajoutant une touche festive à leurs maillots de bain.

Au programme :

A partir de 10h : accueil du public avec ambiances et animations musicales (présence des Tambour’ins, groupe batucada composé de jeunes issus des associations de la Ville de Nice)

11h30 : lancement officiel du grand bain carnavalesque costumé (ouvert à tous) *

12h00-13h00 : Balèti traditionnel ouvert à tous sur le trottoir du Quai des Etats-Unis, animé par l’association Mar et Mountagnos

En parallèle, le public pourra à partir de 14h30, profiter de la grande boum de la Carnavalina qui prend place au Village du Carnaval (square Leclerc) pour une célébration collective, auxquels se mêleront les participants de la Carnavalina. Lors de ce moment, les installations permanentes restent accessibles, notamment les manèges d’artistes, les circuits de la Moulinade et les espaces de jeux en bois.