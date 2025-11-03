Nice-Matin : des changements à la tête de la rédaction

Pilier de la presse azuréenne depuis 80 ans, le groupe Nice-Matin renouvelle sa gouvernance avec la nomination de Baptiste Bize à la tête des rédactions. Il succède à Denis Carreaux, qui dirigeait les titres Nice-Matin et Monaco-Matin depuis 2014 (il avait été auparavant rédacteur en chef à partir de 2009). Journaliste expérimenté, ancien rédacteur en chef du Parisien, Denis Carreaux quitte ses fonctions après presque deux décennies marquées par de profondes mutations du secteur et plusieurs crises internes. Son successeur, Baptiste Bize, occupait jusqu’ici le poste de directeur départemental des Deux-Sèvres au sein de La Nouvelle République. Nommé début octobre, il prendra officiellement ses fonctions le 17 novembre. (Photos DR : Baptiste Bize -à gauche, et Nicolas Galup, nommé rédacteur en chef des Alpes-Maritimes en août dernier).

Le départ de Denis Carreaux : divorce par consentement mutuel ?

Ce changement de direction intervient dans un climat délicat. Le groupe, contrôlé par Xavier Niel depuis 2020, traverse une période de turbulences financières et sociales. Le 15 septembre dernier, jour de son 80ème anniversaire, le quotidien n’a pas paru, en raison d’une grève des salariés dénonçant la dégradation des conditions de travail et la succession de plans de départs. Déjà, en mars, deux mouvements sociaux avaient perturbé la parution, sur fond de désaccords autour d’un projet de délocalisation de l’imprimerie à Vitrolles et de craintes liées à l’indépendance éditoriale.

Dans un communiqué qui a suivi le départ de Denis Carreaux, la direction de Nice-Matin a tenu à saluer son engagement de longue date, son “attachement aux valeurs du titre, ainsi que la qualité du travail mené avec les équipes rédactionnelles”. Interrogé par la rédaction de France 3 Côte d'Azur, Simon Perrot, directeur général de Nice-Matin, avait précisé que Denis Carreau était "parti de son plein gré” et qu’il s’agissait “d'un divorce par consentement mutuel". "Il ne se voyait pas s'investir dans les enjeux d'évolution du futur journal" avait-il alors ajouté . Pour beaucoup de rédacteurs, cependant, il avait été poussé vers la sortie.

Nicolas Galup : de BFMTV à Nice-Matin

Quant à la mission de son successeur, Baptiste Bize, elle a été précisée d'une façon très générale. Elle consistera à poursuivre le développement éditorial et numérique des trois marques du groupe — Nice-Matin, Var-Matin et Monaco-Matin — dans la continuité de la stratégie de transformation engagée. L’objectif affiché : renforcer l’ancrage local tout en consolidant le rayonnement digital du média, à l’heure où les modèles économiques de la presse régionale doivent se réinventer.

Autre changement intervenu à la tête de la rédaction : l’arrivée en août dernier de Nicolas Galup en tant que directeur de la rédaction des Alpes-Maritimes. Ancien de l’EDJ, l’école de journalisme de Nice, il présente un profil atypique. Il a commencé par un stage à Azur TV, rachetée en 2021 par BFMTV qui en a fait son antenne locale Côte d’Azur. C’est là qu’il a gravi des échelons en assurant le poste de chef de bureau BFM avant d’être recruté par le quotidien régional.