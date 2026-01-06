Nice-Matin se lance dans le DOOH, l’affichage publicitaire numérique urbain

Le groupe Nice-Matin a annoncé, dans un communiqué publié sur LinkedIn, l’acquisition de Génération LED, spécialiste régional de l’affichage publicitaire numérique urbain (DOOH). Cette opération marque une nouvelle étape dans sa stratégie de transformation et de croissance externe à travers une diversification de ses activités au-delà de la presse et du digital. En se positionnant sur le DOOH, il investit un média en plein essor, qui vise à toucher les audiences au plus près de leurs lieux de vie et de déplacement. (Photo DR).

Pour Simon Perrot, directeur général, “le DOOH est un média naturellement complémentaire à l’ADN du Groupe Nice-Matin : un média de proximité, créatif et efficace, profondément ancré dans les territoires. Avec l’acquisition de Génération LED, nous franchissons une nouvelle étape dans notre stratégie de diversification, sans jamais perdre ce qui fait notre force : notre lien aux territoires et à leurs acteurs”.

Fondée et développée en région Sud, Génération LED s’est imposée comme un acteur reconnu de l’affichage numérique urbain, avec un parc de 38 panneaux LED répartis dans les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Installés sur des emplacements premium, ces dispositifs offrent une forte visibilité et une intégration qualitative dans l’espace urbain. L’entreprise accompagne principalement des annonceurs locaux et territoriaux, en cohérence avec la stratégie de proximité revendiquée par Nice-Matin. Pour Simon Le Déaut, directeur général de Génération LED, ce rapprochement “ouvre une nouvelle dimension” et permet d’activer les audiences hors domicile tout au long du parcours d’exposition.

Au-delà de l’enrichissement de son offre publicitaire, Nice-Matin entend également s’appuyer sur le DOOH pour renforcer la promotion de ses propres marques, contenus, abonnements et événements. Des synergies opérationnelles et commerciales ont déjà été identifiées entre les deux entités, notamment autour de la mutualisation des forces de vente et de la conception d’offres globales associant presse, digital et affichage urbain numérique. Une complémentarité sur laquelle le groupe compte pour consolider sa position sur le marché régional tout en adressant les stratégies de communication des grandes marques nationales.