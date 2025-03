Nice : matinée "bas carbone" à la FBTP 06

Une matinée bas carbone autour des enjeux écologiques dans les marchés publics est organisée le 14 novembre à 9h30 dans les locaux de la Fédération du BTP 06 à Nice (Nice la Plaine , entrée par le 117 Av. Simone Veil - Bât B3). Une présentation des outils de décarbonations sera faite par Sophie Caden, directrice de la transition écologique de la FNTP. En plus d’une présentation des enjeux et outils disponibles (SEVE-TP, Lucee-TP, DTS transfer…), il sera proposé, en partenariat avec la Direction Transition Ecologique de la FNTP, de participer à une matinée de partage et d’échanges en la matière.