Nice : médias européens, IA et risque d’ingérence

“Les médias en Europe : l’impact de l’IA et le risque d’ingérence” : c’est, à l’approche des élections européennes, une conférence qui se tiendra mardi 28 mai à 18h30 à la Maison des Association Nice Garibaldi, 12 ter place Garibaldi. Organisée par le Mouvement Européen-France Fédération Française des Maisons de l'Europe (FFME) et ses partenaires, elle s’attache au rôle des médias dans l'Europe, à l'impact de l'IA sur le journalisme et aux risques d'ingérence étrangère.

Cinq experts animeront la table ronde :

Jean Quatremer, journaliste spécialiste des questions européennes - Libération, ARTE, France-info

journaliste spécialiste des questions européennes - Libération, ARTE, France-info Benoit Tabaka , directeur des relations institutionnelles et politiques publiques de Google-France, Secrétaire général Google-France, Membre du Conseil national du numérique

, directeur des relations institutionnelles et politiques publiques de Google-France, Secrétaire général Google-France, Membre du Conseil national du numérique Olivier Marino , directeur-adjoint Rédactions, en charge de la ligne éditoriale du Groupe Nice-Matin

, directeur-adjoint Rédactions, en charge de la ligne éditoriale du Groupe Nice-Matin Giorgia Gambino , rédactrice et journaliste transfrontalière (Italie - Aoste) - Nos Alpes- Gazzetta Matin

, rédactrice et journaliste transfrontalière (Italie - Aoste) - Nos Alpes- Gazzetta Matin Yann Guégan, vice-président du Conseil de déontologie journalistique et de médiation, Journaliste, chargé de l'innovation éditoriale chez Contexte

Inscription libre et gratuite