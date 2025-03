Nice Meridia : vers la création d’une communauté d'énergie citoyenne

De l’auto-consommation collective à la communauté d’énergie citoyenne : c’est l’idée qui est suivie au quartier Nice Meridia. Elle fera l’objet d’un accord de partenariat entre les membres de la future communauté qui sera signé lundi 25 novembre à 10h30 à l’IMREDD (Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement Durable). Il s’agit d’un projet d’alliance entre une communauté de quartier et les autorités locales pour contribuer à la résilience énergétique. Face au réchauffement climatique, les territoires doivent s'organiser pour tendre vers l’autonomie énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Fondé sur un modèle d’organisation spatiale favorable à la réduction des besoins en énergie, l’écoquartier Nice Meridia se prête bien à ce type d’initiative. D'autant plus que l’alimentation en énergie du quartier a été pensée avec le développement des ressources locales renouvelables telles que l’énergie solaire, la géothermie et les réseaux de chaleur. Plusieurs acteurs vont ainsi s’unir pour optimiser leurs potentiels de production énergétique. L’enjeu est de mutualiser et optimiser les échanges d’énergie afin de faire coïncider au mieux l’offre et la demande et ainsi éviter les pertes de surplus et le recours au difficile stockage de l’énergie. Une opération à suivre.