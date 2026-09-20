Lancée en octobre 2023 par la CCI Nice Côte d'Azur aux côtés de 11 partenaires français et italiens, la mission Interreg Alcotra "Carb 0" a permis, en trois ans, d'accélérer la décarbonation de quatre filières stratégiques du territoire (arômes et parfums, agroalimentaire, mécatronique et montagne). Plus de 80 entreprises franco-italiennes ont bénéficié d'un diagnostic carbone simplifié et d'un accompagnement individuel et collectif pour réduire leurs émissions de CO2, tandis que les partenaires ont développé l'outil de diagnostic L.I.S.E., aujourd'hui certifié par l'AFNOR et utilisé par l'ensemble des CCI françaises pour la réalisation de bilans de gaz à effet de serre.

Au programme, dès 10h30, au Palais consulare (20 boulevard Carabacel à Nice) : présentation des résultats et enseignements par les partenaires français et italiens, ainsi que des témoignages d'entreprises accompagnées, dont BLH (Grasse) et Carmello (province de Cuneo) en présentiel, Michel Monin (Savoie) et Kassbohrer à distance.