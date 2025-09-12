Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

12 septembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Nice–Monaco–Vintimille : l’idée d’un métro transfrontalier relancée

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

3 minutes

La Fédération des entreprises monégasques a fait le buzz cette semaine en relançant l’idée d’un métro souterrain pour desservir Monaco. Une ligne de 30 km de Nice à Vintimille via Monaco qui bénéficierait à trois territoires : la Ligurie, les Alpes-Maritimes et Monaco.

Plusieurs fois enterrée pour son coût financier, l’idée d’un métro transfrontalier pour accéder à Monaco refait surface. C’est la Fédération des entreprises monégasques (FEDEM) qui l’a relancée en avançant le projet d’un métro souterrain de 30 km reliant l’aéroport de Nice à Vintimille en passant par Monaco. Estimé à 4 milliards d’euros, ce projet vise à répondre à la congestion chronique des routes et du réseau ferroviaire qui freine l’attractivité économique d'une Principauté qui a su créer 25.000 emplois supplémentaires dans les vingt dernières années. 

Selon Philippe Ortelli, président de la FEDEM, ce métro fonctionnerait 24 h/24, 7 j/7, avec des arrêts stratégiques (Allianz Riviera, Nice Nord, Pasteur, Monaco, Carnolès, Vintimille). Il permettrait de rejoindre Nice-Est en 11 minutes et l’aéroport en 23 minutes, tout en coûtant moins cher qu’un trajet quotidien en voiture.

Le chantier, conçu pour éviter expropriations et nuisances, bénéficierait à trois territoires : la Ligurie, les Alpes-Maritimes et Monaco. S’appuyant sur l’exemple suisse des tunnels alpins, Philippe Ortelli estime que le projet est réaliste et serait amortissable sur un siècle. Et de citer en exemple la Suisse qui a construit 52 km de tunnel à travers les Alpes en quelques années. Pourquoi pas nous ?

 

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil