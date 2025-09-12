Nice–Monaco–Vintimille : l’idée d’un métro transfrontalier relancée

Plusieurs fois enterrée pour son coût financier, l’idée d’un métro transfrontalier pour accéder à Monaco refait surface. C’est la Fédération des entreprises monégasques (FEDEM) qui l’a relancée en avançant le projet d’un métro souterrain de 30 km reliant l’aéroport de Nice à Vintimille en passant par Monaco. Estimé à 4 milliards d’euros, ce projet vise à répondre à la congestion chronique des routes et du réseau ferroviaire qui freine l’attractivité économique d'une Principauté qui a su créer 25.000 emplois supplémentaires dans les vingt dernières années.

Selon Philippe Ortelli, président de la FEDEM, ce métro fonctionnerait 24 h/24, 7 j/7, avec des arrêts stratégiques (Allianz Riviera, Nice Nord, Pasteur, Monaco, Carnolès, Vintimille). Il permettrait de rejoindre Nice-Est en 11 minutes et l’aéroport en 23 minutes, tout en coûtant moins cher qu’un trajet quotidien en voiture.

Le chantier, conçu pour éviter expropriations et nuisances, bénéficierait à trois territoires : la Ligurie, les Alpes-Maritimes et Monaco. S’appuyant sur l’exemple suisse des tunnels alpins, Philippe Ortelli estime que le projet est réaliste et serait amortissable sur un siècle. Et de citer en exemple la Suisse qui a construit 52 km de tunnel à travers les Alpes en quelques années. Pourquoi pas nous ?