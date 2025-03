Nice : Morgane Chavanier, DG des Mutuelles du Soleil

Morgane Chavanier, 38 ans, a succédé le 1er janvier 2025 à Claude Leblois, parti à la retraite, au poste de directrice générale des Mutuelles du Soleil dont le siège social est à Nice (370 salariés, 22 agences sur l’ensemble des départements en région Provence Alpes Côte d’Azur, et sur les départements du Gard et de l'Hérault). (Photo DR : Morgane Chavanier).

Forte d’un parcours débuté dans l’audit financier à Paris, elle revient en 2014 dans la région niçoise pour occuper des fonctions en cabinet d’expertise comptable et de conseil, notamment au service du secteur public hospitalier. En 2018, elle rejoint Mutuelles du Soleil pour y prendre en charge l’audit interne, avant d’être promue directrice générale adjointe en 2019. Diplômée du programme Grande École et d’un Master of Science in Management Control de l’Edhec, elle s’est également formée au Centre des Hautes Études de l’Assurance de Dauphine, où elle a obtenu un MBA en sortant major de promotion.

En tant que nouvelle directrice générale, Morgane Chavanier s’inscrit dans la continuité du projet stratégique des Mutuelles du Soleil, plaçant la modernisation, la qualité de service et la solidarité au cœur de ses priorités. Elle poursuivra notamment la transformation numérique de la mutuelle, la consolidation de sa solidité financière et la mise en avant d’une politique de Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT). Son ambition consiste à maintenir la proximité avec les adhérents tout en stimulant la croissance de l’organisation et son impact social, conformément à la devise “Gagner pour partager”.