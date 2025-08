Nice : Mylène Farmer à l’Allianz Riviera après The Weeknd

C’est un nouveau concert XXL qui se prépare à l’Allianz Riviera à Nice pour demain, samedi 29 juillet. Après The Weeknd, qui a réuni samedi et dimanche derniers près de 70.000 spectateurs en deux concerts, c’est Mylène Farmer qui montera sur scène dans le cadre de sa tournée NeverMore 2023/2024. Ses fans l’attendent d’ailleurs de pied ferme. Une dizaine de jours avant l’événement, ils ont installé une dizaine de tentes tout autour du stade et tiennent une liste de l’ordre d’arrivée pour occuper les premières places sur la pelouse.