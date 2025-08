Nice : Neoyot lance ses premiers yachts en utilisation par abonnement

C’est réellement parti depuis début juin pour la société niçoise Neoyot et son concept d'abonnement à un yacht, en utilisation partagée et illimitée. Lancée il y a un an, avec l’ouverture à Nice de la première agence opérationnelle sous la direction de Matteo Brisacq, l’aventure menée par Anthony Brisacq et son fils Mattéo, est entrée en phase opérationnelle sur la Côte d’Azur en mai avec la livraison des premiers bateaux avec des abonnements en utilisation partagée & illimité, suivie en juin du lancement des abonnements. Un départ présenté comme très prometteur. Neoyot annonce afficher complet pour les premiers yachts proposés et avoir mis en place une liste d'attente pour ceux qui souhaitent rejoindre sa communauté de “Neoyoteurs”. (Photo DR).

Si en matière de nautisme ce concept d’Airbnb sur l’eau n’est pas totalement nouveau (Wiziboat récemment racheté par le groupe Bénéteau le fait dans la plaisance comme Click & Boat et d’autres), c’est avec Neoyot, la première fois qu’il est appliqué au yachting. Un domaine autrement plus complexe que celui du bateau de plaisance car il met en jeu de multiples services (gestion des équipages, navigation dans un périmètre beaucoup plus étendu, normes complexes, assurances, sécurité, rentabilité….). Autant de services qu'il faut pouvoir gérer sur une unique plateforme.

C’est ce que permet l’application “Neoyot Freedom” qui a été développée à Sophia Antipolis. Grâce à l'intelligence artificielle et à une maîtrise poussée du digital, Neoyot pense avoir créé la nouvelle génération de time share : sans période imposée, sans durée imposée. Sa vision ? Le comportement des consommateurs a changé, même dans le domaine du luxe. A l’image de ce qui se pratique pour les voitures, les jets privés, on n’achète plus un yacht… On s’y abonne ! Du même coup, l'abonnement est présenté comme la meilleure alternative au crédit et au leasing pour naviguer en illimité avec son yacht. Et ce n'est pas fini. Au prochain Cannes Yachting Festival, la société compte présenter des bateaux en abonnement encore plus grands et plus luxueux.

Reste que, même sous cette formule, le yachting navigue loin de portée de toutes les bourses. Sur Neoyot, zéro apport, certes, un abonnement qui varie suivant 2 à 7 jetons (chaque jeton a une valeur fixe, et correspond à un créneau d’utilisation de 1h à 24h ) mais qui se place à partir de 3.200 € HT par mois pour un Pardo 38 (12 m, 2 cabines) et va à 8.750 € mensuels pour un Fairline Phantom 65 (20 m, 3 cabines). Bref, pas encore et de loin, le yachting pour tous.