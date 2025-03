Nice : Netsoon.ai crée DataGreen sur le créneau des data centers écologiques

Réduire l’empreinte carbone des infrastructures IT tout en renforçant la souveraineté et la sécurité des données : c’est la mission qu’a donnée à DataGreen, la deeptech Netsooon.ai basée à Nice. Fondée en 2023 par Benjamin Barthelemy, Martin Schechtner, Aasim Mistry et Karim Abed Abbas, Netsoon.ai est spécialisée dans l’intelligence artificielle. A partir de ce savoir-faire numérique, elle a voulu créer une nouvelle entité dédiée au développement de data centers écologiques, un projet que mène Karim Abed Abbas, son CEO. (Photo DR : des datas centers qui réduisent à la fois la création de CO2 et l'empreinte spatiale et peuvent créer de l'énergie).

Un projet interne transformé en entreprise

Initialement, il s’agissait d’un projet interne de Netsooon.ai. Mais, est-il expliqué, DataGreen a rapidement attiré l’attention de grands groupes en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Face à cet engouement, la solution a été de le transformer en une entreprise indépendante, qui a été officiellement implantée à Nice en 2024. Présentée lors du salon Viva Technology 2024, DataGreen s'est distinguée par des avancées technologiques permettant de réduire les émissions de CO₂ de 82 % et de réutiliser jusqu’à 98 % de l’énergie habituellement perdue.

Grâce à ces innovations, les centres de données deviennent non seulement plus durables, mais aussi des sources d’énergie secondaire. DataGreen veut optimiser également l’espace en décentralisant les infrastructures et en réduisant ainsi l’empreinte spatiale de 20 à 90 %, tout en éliminant les besoins en climatisation traditionnelle par l’adoption de systèmes de refroidissement économes en énergie de 50 à 75%.

L’installation de DataGreen à Nice s’inscrit dans la continuité de l’implantation réussie de Netsooon.ai sur la Côte d’Azur en 2023. Lauréat du Business Landing de la Métropole (promotion mars 2024), Netsooon.ai a été sélectionnée pour rejoindre la promotion 2024 du Hub de l'Innovation de Nice Côte d'Azur, initiative visant à soutenir le développement des entreprises innovantes du territoire. DataGreen, quant à elle, prévoit l’ouverture de son premier data center à Nice en ce mois de septembre et a déjà des projets d’expansion à Marseille, Bordeaux, Toulouse et Paris. Des ambitions poussées par une demande croissante pour des solutions de stockage de données écologiques, un marché estimé à 12 milliards d’euros d’ici 2028.