Nice nomme un conseiller municipal délégué à l’Esport

Un conseiller municipal à l’Esport à Nice ! Sa nomination a été annoncée hier par le maire, Christian Estrosi à l’occasion du Play Azur Festival qui se tient ce week-end au Palais des Expositions. Il s’agit de Lucas Magliulo qui rappelle volontiers avoir grandi manette en main et passé des heures sur Mario Kart aux soirées FIFA entre amis. Ce passionné de jeux vidéo et déjà subdélégué aux Commerces et au Sport, veut aussi consolider la place de Nice comme acteur majeur de l’Esport en France.

En s’appuyant sur des événements phares déjà organisés dans la ville (LFL Days, EVO 2025), il souhaite valoriser les synergies entre l’Esport et le sport traditionnel, autour de valeurs communes telles que le dépassement de soi, l’esprit d’équipe et le fair-play. Sa nouvelle délégation témoigne également de la volonté de la municipalité de faire de Nice une référence nationale dans l'Esport.