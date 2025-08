Nice : nouveau départ le 10 juillet pour la Gare du Sud

Inaugurée en fanfare en 2019 et refermée au début de l’an dernier suite à la liquidation de la société gestionnaire, la Gare du Sud, à Nice, va rouvrir le 10 juillet prochain à 17 heures précise. C’est Christian Estrosi, maire de Nice qui vient de l’annoncer rappelant que la réouverture se fera avec le groupe familial de Renato Iera dont le projet avait été retenu lors du conseil municipal de juin 2022. ”Les travaux engagés vont rendre à ce site toute sa dimension patrimoniale en apportant de la cohérence entre les différents espaces et en proposant un lieu animé et de partage à l’image du quartier de la Libération en pleine redynamisation avec de nouveaux commerces” a-t-il ajouté.