Nice : le nouveau préfet Laurent Hottiaux a pris ses fonctions

Nouveau préfet des Alpes-Maritimes nommé le 28 avril, Laurent Hottiaux a officiellement pris ses fonctions hier à Nice. L'occasion pour l'ancien préfet des Hauts-de-Seine, sorti de l'ENA en 2000, de présenter ses priorités d'action devant les élus du département. Il a placé en tête la sécurité avec la lutte contre le narco-trafic, l'immigration irrégulière, le séparatisme et la radicalisation. Il a également déclaré s'engager aux côtés des entreprises pour soutenir le développement économique et l'emploi et s'attacher à résoudre les problèmes de logement, de transport, de revitalisation des communes rurales, de préservation de l'eau.

Le nouveau préfet aura aussi à assurer le bon déroulement du prochain sommet de l'UNOC et de préparer le grand rendez-vous 2030 des JO d'hiver. Il s'y attachera, tout comme il se chargera de faire progresser la coopération transfrontalières. Des propos consensuels qui ont été bien accueillis tant du côté de Christian Estrosi, le maire de Nice qui était en conflit avec l'ancien préfet Hugues Moutouh, que du côté d'Eric Ciotti, député et président de l'UDR. Les deux hommes forts de la politique départementale entre lesquels il aura à naviguer jusqu'à l'horizon des municipales 2026...