Nice : un nouveau tour de vis contre les meublés touristiques…type Airbnb

Les principales mesures de régulation des meublés touristiques

Une série de mesures s’appliquent à l’ensemble de la ville. Il s’agit de : Réduction de la durée des autorisations provisoires : de 6 à 3 ans, non renouvelables.

Limiter à 90 jours par an la durée de location touristique d’une résidence principale (120 jours initialement)

Imposer la production d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) obligatoire.

Déclaration sur l’honneur du respect du règlement de copropriété.

Maintien du principe de compensation dès le premier logement pour les propriétaires personnes morales et dès le second logement ou à l’issue de la durée de validité de l’autorisation pour les personnes physiques.

Pérennisation de la location mixte en faveur du logement étudiant. D’autres mesures concernent les 39 quartiers les plus tendus (une carte a été établie) : Mise en place de quotas limitant le nombre d’autorisations annuelles temporaires délivrées (réduction d’au moins 50 %).

Le zonage proposé s’appuie sur l’étude réalisée en 2024 démontrant la tension des quartiers.

Une fois le quota annuel atteint, aucune autorisation ne sera plus délivrée au sein de ces zones.

Attribution transparente via une plateforme numérique, avec candidatures ouvertes à dates fixes.

Instaurer des quotas sur 4 grands secteurs, qui concentrent 73% des annonces et 76% des demandes de changement d’usage en 2024

Diminuer de 50% le nombre d’autorisations annuelles sur l’ensemble de ces zones

Ouvrir annuellement un quota d’autorisation compris entre 600 et 700 sur l’ensemble des secteurs

Assurer la transparence et l’équité dans le traitement des demandes

Remettre sur le marché des logements à destination de la location à l’année ou en faveur des étudiants

Réduire les nuisances pour les copropriétaires et les riverains