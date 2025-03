Nice : une nouvelle ère de créativité IA et Art

“IA et Art : vers une nouvelle ère de la Créativité” : c’est le thème retenu pour la dernière conférence de l’année qu’organise l’Institut EuropIA avec le Département des Alpes-Maritimes. Elle aura lieu mardi 10 décembre à 18 heures au Palais de la Méditerranée à Nice en présence de Charles-Ange Ginésy, président du Département et Marco Landi, président de l’Institut EuropIA avec en invité d’honneur le Dr Laurent Alexandre, auteur de “La guerre des intelligences”, expert en transhumanisme et IA. Il donnera une conférence qui sera suivie d’une table ronde. Le débat se fera avec Nina Métayer, cheffe pâtissière, Meilleure Pâtissière du Monde 2024, pour l'art culinaire, Marianne Carpentier, directrice du développement des technologies émergentes chez TF1, pour l'art audiovisuel, Raphaël Doan, historien, essayiste et haut-fonctionnaire, pour l'art littéraire. La remise du prix “Alpes-Maritimes terre d’IA” viendra clôturer la soirée,

L’IA, sera-t-il rappelé, ne se contente plus d’être un outil de création : elle devient un acteur culturel capable de générer, transformer et inspirer des formes d’expression nouvelles, tout en remettant en question le rôle de l’artiste, le processus créatif et même la définition de l’art. Cette conférence propose une réflexion essentielle sur ces mutations, dans une quête de dialogue entre innovation technologique et authenticité humaine.