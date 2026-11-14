Nice : une nouvelle manifestation annoncée ce samedi

La contestation sociale retrouve les rues de Nice ce samedi 14 novembre. Déclarée en préfecture par l’intersyndicale, la manifestation s’élancera à 14 heures de la place Masséna, avant d’emprunter le boulevard Jean-Jaurès, la place Garibaldi, l’avenue de la République et, pour la première fois dans cette séquence de mobilisation, la rue Barla. Le cortège rejoindra ensuite le port par la rue Arson, puis reviendra place Masséna par le quai des États-Unis et l’avenue Max-Gallo. Ce parcours vers l’est du centre-ville évite à nouveau l’avenue Jean-Médecin ; des difficultés de circulation sont à prévoir au passage des manifestants. Le rendez-vous s’inscrit dans une nouvelle journée nationale de protestation contre la vie chère et pour de meilleures conditions d’études.

Engagé depuis le 25 septembre dans les Alpes-Maritimes, le mouvement lycéen-étudiant change de forme sans disparaître. Les revendications restent centrées sur le manque de professeurs, les conditions d’accueil, les emplois du temps et Parcoursup, mais les blocages reculent : le 12 novembre, le responsable académique du syndicat des personnels de direction SNPDEN-Unsa estimait que trois ou quatre établissements étaient encore concernés dans l’académie de Nice, qui couvre les Alpes-Maritimes et le Var. Après des tensions et des incidents devant certains lycées, la suite se joue aussi dans la capacité à prolonger la mobilisation au-delà des établissements. L’intersyndicale de la jeunesse appelle ainsi à rejoindre, mardi 17 novembre, une journée nationale portée par des syndicats de la fonction publique. Aucun lieu ni horaire de rassemblement n’est encore officiellement confirmé dans le département.