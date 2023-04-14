Nice : nouvelle polémique autour de l’Hôtel des Polices

L’Hôtel des Polices de Nice, nouveau front de polémique entre Christian Estrosi et Eric Ciotti ? Cela semble parti. “Alors que le Département des Alpes-Maritimes a délibéré en décembre 2017 pour financer ce projet majeur pour la sécurité des Niçoises et des Niçois, nous avons été informés que la Ville de Nice refuserait purement et simplement que la collectivité départementale participe au financement de cet Hôtel des Polices dont nous soutenons la création depuis l’annonce du projet”, regrettent Eric Ciotti, député, et Charles Ange Ginesy, président du Département, dans un communiqué envoyé hier et qu’ils signent conjointement. (Photo WTM : l'ancien Hôpital Saint-Roch qui accueillera l'Hôtel des Polices avec des travaux qui ont déjà commencé).

Et d’ajouter en toute amabilité que, “si telle était la réalité, nous ne pourrions comprendre, au vu de l’état catastrophique des finances de la ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur, cette posture politicienne par laquelle la Ville de Nice jouerait avec l’argent des contribuables”. Tous deux annoncent aussi avoir saisi le ministre de l’Intérieur “pour réaffirmer notre volonté de participer à ce projet”.

La réponse ne s’est pas faite attendre. Interrogé par Nice-Matin, Anthony Borré, premier adjoint à Nice, cible Eric Ciotti et répond d’une façon lapidaire, “il veut tout simplement être sur la photo. Il n'a pas fait autre chose sur le projet du stade qu'il trouvait surdimensionné, sur le tramway qu'il voulait sur la Prom'…Peut être reviendra-t-il aussi à de meilleures dispositions sur l'extension de la promenade du Paillon ?" Ambiance électrique entre deux ténors politiques régionaux, anciens amis et désormais ennemis intimes, avec un affrontement qui plombe aujourd'hui le département et le divise en deux clans.