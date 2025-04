Nice : nouvelles perquisitions à la Mairie et à la Métropole

De nouvelles perquisitions ont été effectuées hier jeudi dans les locaux de la mairie de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une enquête du parquet de Marseille sur des soupçons de détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêts, recel et faux en écriture publique. Les faits incriminés concernent le Nice Climate Summit et l’Eurovision Junior 2023. Pour ces deux événements, financés ou co organisés par la collectivité, les élus écologistes d’opposition ont dénoncé un conflit d'intérêt, estimant que le maire, Christian Estrosi, n’aurait pas dû participer aux délibérations de subventions (plus d’1,1 M€) impliquant son épouse. La justice cherche aussi à déterminer si le maire a favorisé des structures impliquant son épouse, la journaliste Laura Tenoudji, qui devait participer à ces événements.

Dans ces deux affaires, la mairie conteste toute infraction. Selon elle, Laura Tenoudji intervenait à titre bénévole lors du Nice Climate Summit et ses activités avec La Tribune n’avaient "aucun lien avec Nice". Dans le cas de l’Eurovision Junior, où elle a animé la cérémonie d’ouverture, la mairie assure que sa participation relevait d’une décision indépendante de France Télévisions. Christian Estrosi, de son côté, a porté plainte pour dénonciation calomnieuse et son épouse s’est dite victime d’une remise en cause injuste de ses compétences professionnelles. Ces nouvelles perquisitions suscitent toutefois une forte médiatisation en raison de la récurrence de perquisitions visant la mairie ces dernières années et l'existence d’autres enquêtes en cours, comme celle liée à des œuvres d’art, présumées offertes par l’artiste Richard Orlinski.