Nice : la Nuit du Ciné de la FACE06

Une expérience immersive autour du thème de l’imaginaire : c’est ce que l’association FACE06 propose aux étudiants, demain, vendredi 22 novembre de 21 heures à 5 heures du matin, avec la 11ème Nuit du Ciné au cinéma Variétés à Nice. Pour 10€, via une billetterie et le Pass Culture, plus de 400 étudiants pourront vivre une soirée riche en émotions avec la projection de trois films choisis par leurs soins (Shutter Island, Retour vers le futur et Le voyage de Chihiro). Le tout pour 10€, pop-corn, une boisson et petit-déjeuner compris, bien en deçà du coût moyen de 32€ pour une sortie similaire.

Organisé par la FACE06 avec le soutien du Crous et de l’Université, cet événement vise à rendre le cinéma accessible et festif pour les jeunes, en proposant une expérience culturelle à la fois unique et abordable. La soirée a été conçue en co-construction avec les étudiants, qui ont activement participé à la sélection des films via un sondage sur le compte Instagram de la FACE06.