Nice : Nuit de l’Orientation au Campus Sud des Métiers

Une soirée en présentiel pour rencontrer des professionnels de l’orientation et des chefs d’entreprises : c’est ce propose la Nuit de l’Orientation que la CCI Nice Côte d’Azur organise le 28 novembre à partir de 17 heures au Campus Sud des Métiers à Nice. Elle s’adresse aux jeunes et à leur famille et leur permet d’aborder la question de l’orientation sans stress. Collégiens, lycéens, étudiants, parents, adultes en reconversion, sont ainsi invités à venir à la découverte des métiers, à échanger avec des professionnels, passer des tests et préparer sereinement l’avenir professionnel.

Au programme, du coaching, des entretiens individuels avec des conseillers d’orientation, des speed dating avec des professionnels, des espaces métiers en démonstration et un espace conseil et reconversion. Gratuit.