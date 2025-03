Nice, numéro 1 mondial des destinations les plus convoitées

La nouvelle est même passée en prime des journaux télévisés de chaînes nationales : Nice est classée numéro un mondial parmi les destinations les plus convoitées pour partir en vacances, devançant Londres et Paris. Ce classement ressort d’une étude qui prend en compte la popularité des destinations sur les réseaux sociaux et les recherches Google. Nice avec sa Prom’, la couleur de la mer, sa lumière, ses palmiers, son décor de carte postale, est très présente sur les réseaux sociaux et tout particulièrement sur Instagram et TikTok. Un bon coup de pouce pour son tourisme.

Quant à la présence sur Google, Nice le mérite sans aucun doute. Mais l’étude ne précise pas si la recherche à partir du mot Nice vise la ville, ou tout simplement le mot anglais nice (bon). Savourons quand même le classement.