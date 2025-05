Nice : Océan et Climat au Media Workshop mondial des présentateurs météo

Ils parleront sérieusement de la pluie et du beau temps pendant trois jours. Plus de 100 présentateurs météo venus de 74 pays se réuniront à Nice du 6 au 8 juin à l’occasion du Media Workshop. Cette nouvelle édition d’un atelier annuel, qui se tient depuis 20 ans, a des accents exceptionnels cette année. Placée sous le thème “Océan et climat”, elle s’inscrit dans le contexte de la troisième Conférence des Nations unies sur les océans (UNOC), qui se tient quelques jours plus tard à Nice. Du même coup, elle prendra place dans le Pavillon Océan numérique de l’Union européenne, coordonné par Mercator Océan International.

En accompagnant les présentateurs et journalistes dans leur rôle de tiers de confiance, l’atelier vise à les soutenir activement dans leur mission de sensibilisation du grand public à l’urgence climatique et à la nécessité d’agir à tous les niveaux. Tables rondes, ateliers pratiques et échanges avec des scientifiques internationaux permettront aux participants d’explorer les interactions complexes entre l’océan et le climat, les apports des données scientifiques numériques pour mieux comprendre les changements en cours, ainsi que les stratégies innovantes pour transmettre ces enjeux au public de manière claire, impactante et engageante. En clair, former les voix de confiance sur le climat. Journée mondiale des océans, la dernière journée, celle du 8 juin sera consacrée à la célébration des océans avec les organisations participantes.